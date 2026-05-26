Transportistas actúan al margen de la ley y dañan la economía del país, afirma presidente de la ANDI

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Fernando García, calificó como “totalmente ilegal” las tomas de carreteras que mantienen desde ayer los transportistas de carga pesada en diferentes puntos del país.

“Lo que los transportistas están haciendo es totalmente ilegal; pueden reclamar si quieren, pero no pueden tomarse las carreteras e impedirnos a los demás el paso vehicular”, manifestó el representante del sector privado.

A renglón seguido, García anotó que las protestas han provocado pérdidas económicas y afectaciones a miles de trabajadores hondureños y familias completas que están pagando en algo que no deben, hay pacientes que han perdido sus citas médicas o viajeros que han perdido sus vuelos.

“Llevan dos días arruinando el país, se están arruinando ellos mismos y están arruinando a los demás hondureños y a los trabajadores. Yo esperaría que en su momento las autoridades tomen cartas en el asunto”, expresó.

Asimismo, defendió el proceso de aprobación del reglamento del cemento, asegurando que este instrumento cumplió con todos los procedimientos legales y de consulta pública correspondientes.

“El reglamento del cemento siguió todo el proceso legal que corresponde; se invitó a las empresas y se hizo pública la consulta, pero no quisieron participar porque me imagino que no están acostumbrados a hacerlo y quieren hacerlo todo a la fuerza”, afirmó.

El dirigente empresarial reiteró que la postura de los transportistas es incomprensible y fuera de ley y aseguró que están manipulando el discurso al afirmar que las medidas favorecen únicamente a empresarios.

“Ellos están manipulando con el discurso de que esto es contra la empresa privada, cuando dentro de ese mismo grupo hay grandes empresarios”, apuntó.

Además, García comparó las acciones de protesta con conductas fuera de la ley, señalando que “las cosas no son como a ellos se les antoja. Si un transportista atropella a un niño en la calle, no se le va a ir a atropellar a los hijos de ellos, las cosas no son así, hay leyes que cumplir”, enfatizó.

Las declaraciones fueron brindadas en el marco de las protestas y bloqueos que mantienen los transportistas de carga pesada en distintas carreteras del país, particularmente en la zona sur del país. LB