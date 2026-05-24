Transportista de carga de la zona sur amenazan con paro de labores este lunes

Tegucigalpa– Transportistas de carga pesada anunciaron un paro general del transporte en la zona sur de Honduras a partir de mañana lunes 25 de mayo, medida con la que buscan presionar a las autoridades para atender diversas demandas del sector.

De acuerdo con los transportistas, la paralización afectará las operaciones de carga y movilización de mercancías en varios puntos estratégicos de la región sur del país, lo que podría generar complicaciones en el tránsito vehicular y en el abastecimiento de productos.

Los dirigentes del rubro señalaron que la decisión fue tomada ante la falta de respuestas a las problemáticas que enfrentan.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades gubernamentales para establecer mesas de diálogo y evitar mayores afectaciones económicas y de circulación en la zona sur del territorio hondureño. IR