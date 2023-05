Transporte urbano denuncia que el gobierno le adeuda siete meses por subsidio a la tarifa

Tegucigalpa – El gobierno le adeuda siete meses al sector de transporte urbano por concepto de subsidio a la tarifa, denunció este lunes el dirigente Wilmer Calix.

“Lamentablemente el sector de transporte urbano lleva siete meses de deuda del bono compensatorio de la tarifa”, expresó Calix.

Agregó que la deuda es de 160 millones de lempiras con los transportistas de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca.

Comentó que en algunas rutas no se puede mantener la operatividad debido a los altos costos y la extorsión.

El dirigente de transporte indicó que el sector tuvo confianza en que el Congreso Nacional aprobara un decreto que fuera publicado para que se hiciera efectivo el pago.

No obstante, lamentó que el Congreso Nacional no esté sesionando por no tener los consensos para ratificar el acta de adhesión de Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Mencionó que el Congreso Nacional no realice sesiones legislativas perjudica al sector de transporte urbano como a la población.

No podemos cubrir la operatividad porque no tenemos los recursos, tenemos que hacer lo que está en nuestras manos que es cobrar la tarifa real en las calles, recalcó.

Los políticos en el Congreso Nacional deben ponerse las manos en la conciencia para aprobar el decreto y se haga efectivo los meses adeudados, exhortó Calix.

Puntualizó que la extorsión sigue poniendo de rodillas al sector transporte y al pueblo porque han surgido nuevos grupos de antisociales que golpean al sector transporte paralizando las rutas.

Sostuvo que el sector mantiene la operatividad porque debe honrar la deuda ante los bancos, por lo tanto, los transportistas deben tomar medidas que hagan efectivo el pago. AG