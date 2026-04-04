Transporte público reactiva servicios y empiezan los retornos de vacacionistas

Tegucigalpa – A primeras horas de este Sábado de Gloria llegaron a las terminales de buses los primeros vacacionistas que se habían desplazado en días anteriores.

Lo anterior luego que el transporte público reactivara sus servicios después de haber pausado los mismos durante el Jueves y Viernes Santo.

Las terminales de buses lucieron concurridas, pero se espera que este Domingo de Gloria se abarroten a totalidad por el retorno de todos los vacacionistas.

Tanto el sector privado como público goza de un largo asueto por la Semana Santa, pero las actividades se retomarán el lunes 06 de abril, por lo que, quienes salieron de la ciudad deberán regresar a más tardar este fin de semana.

En el caso de la carretera CA-5, por su gran concurrencia, se prevén caravanas de retorno dirigidas por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

De acuerdo a estadísticas de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), esta Semana Santa solo una persona ha fallecido a causa de accidentes viales en el país. (RO)