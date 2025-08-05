Transporte pesado también amenaza con irse a paro

Tegucigalpa – Los dirigentes de transporte pesado analizan esta tarde del martes (05.08.25) irse a paro de labores general a partir de mañana, anunció el presidente del sindicato de transporte de carga, Juan Fiallos.

“Tenemos más de 3 años de estar luchando por la licencia para los camiones articulados para los muchachos y como no hay cumplimiento a ese tema, como no le están dando cuidado, creo que vamos a parar labores porque el día de hoy nos decomisaron 7 unidades en el Canal Seco, las llevaron para Jícaro Galán, entonces eso ya se toma como una persecución”, indicó.

El dirigente de transporte dijo que ese sector solo pide legalizar a los hondureños de 20 años, como en el resto de países de la región donde sí les autorizan esa licencia mientras que en Honduras deben esperar hasta los 30 años.

La disposición de paralizar el transporte de carga se hará ya a partir de mañana, dijo Fiallos al referir que estaba reunido con los dirigentes que van a dirigir el paro. VC