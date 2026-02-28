Transporte pesado a paro de labores por aumento de peaje

Tegucigalpa– La Asociación Nacional de Transportistas Unitarios de Honduras, informó a todos los transportistas, usuarios y público en general que debido al aumento de la tarifa del peaje anunciado por COVI, se realizará paro de labores como medida de protesta.

La Concesionaria Vial de Honduras (Covi), informó que habrá un aumento a las tarifas de peaje en la carretera CA-5 a partir del mes de marzo, aunque no especificó las nuevas cifras.

El representante del transporte de carga, Edgardo Meléndez, amenazó con el paro de labores ante el anuncio del incremento a la tarifa del peaje.

El transportista no informó a partir de cuándo iniciará el paro ya que esperarán que se haga efectiva la misma.

Lamentó que el gobierno pasado los trató como enemigos.

“Debe de haber una atención al transporte porque el 33% de la tarifa de los transportistas no se aumenta desde hace ocho años, el llamado es para el presidente Nasry Asfura para que revise la situación de los transportistas, el pago del peaje nos cuesta mil 200 lempiras y ahora va subir y no sabemos cuánto y nuestros sueldos y la gasolina y el diésel sigue en aumento, nadie va aguantar”, afirmó.

Reiteró el llamado al presidente a resolver el llamado de los transportistas de carga. IR