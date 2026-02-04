Transparencia Internacional lanzará resultados del Índice de Percepción de Corrupción 2025

Tegucigalpa – Transparencia Internacional lanzará el martes 10 de febrero los resultados del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) -el indicador de corrupción más utilizado a nivel global- cuya edición 2025 destaca el debilitamiento de la lucha anticorrupción y restricciones al espacio cívico.

– El puntaje de cada país se calcula con datos de 13 encuestas y evaluaciones de corrupción diferentes.

– Entre las fuentes se encuentran el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial.

El IPC se creó en 1995 como un indicador compuesto utilizado para medir la percepción de la corrupción en el sector público de diferentes países de todo el mundo. El índice clasifica 182 países o territorios, según lo corrupto que es percibido por expertos y ejecutivos empresariales como su sector público.

Durante los últimos 20 años, tanto las fuentes utilizadas para compilar el índice como la metodología se han ajustado y perfeccionado. En 2012, se introdujeron cambios importantes en la metodología para permitir la comparación de puntajes a lo largo del tiempo.

El puntaje del IPC de un país resulta de una combinación datos extraídos de 13 encuestas y evaluaciones de corrupción diferentes, entre ellas: el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, Freedom House, S&P Global y World Justice Project, mediante un estricto mecanismo de control de calidad que consiste en cálculos independientes paralelos realizados por dos investigadores internos y dos asesores académicos sin afiliación a Transparencia Internacional.

El IPC mide comportamientos corruptos como: soborno, desviación de fondos públicos, uso de cargos públicos para obtener beneficios privados, nepotismo en la función pública, captura del Estado, así como la capacidad del gobierno para hacer cumplir los mecanismos de integridad, el enjuiciamiento efectivo de los funcionarios corruptos, la burocracia y la carga administrativa excesiva, acceso a la información y la protección legal de denunciantes.

En el IPC 2024, Honduras cayó a su puntaje histórico más bajo con 22 puntos de 100 posibles. En cuanto al ranking mundial, el país se ubicó en a posición 154 de 180.

Los resultados del IPC 2025 para Honduras serán presentados por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo local de Transparencia Internacional, el 10 de febrero, a partir de las 6:00 a. m. JS