TI destaca compromiso democrático del pueblo hondureño y exige transparencia electoral

Tegucigalpa – El presidente de Transparencia Internacional (TI), François Valérian, instó a las autoridades electorales a garantizar un conteo transparente y oportuno, pidiendo a los partidos respetar los resultados y respaldó el trabajo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

En un mensaje difundido en la red social X este sábado, Valérian expresó que «el pueblo hondureño ha demostrado compromiso con la democracia. Ahora corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE) garantizar un conteo transparente y oportuno, y a los partidos políticos respetar los resultados oficiales».

Del mismo modo, el titular del organismo internacional hizo público su apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que efectuaron observación electoral, muy especialmente al ente representante de TI en territorio hondureño.

Respaldó el trabajo realizado por el capítulo de TI en Honduras, la organización Asociación por una Sociedad más Justa en la defensa de la democracia.

TI es una organización no gubernamental fundada en 1993 que combate la corrupción y los crímenes corporativos. Publica anualmente el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que mide la integridad del sector público mediante encuestas a expertos y empresarios.

François Valérian preside el TI desde 2023; fue socio de Accenture, editor de Annales des Mines, es doctor en Historia, formado en École Polytechnique y experto en integridad y anticorrupción. AG