Tránsito alerta sobre estafas a través mensajes con multas falsas

Tegucigalpa – La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), alertó sobre una nueva modalidad de fraude mediante mensajes de texto que notifican sobre supuestas multas e incluyen enlaces para solicitar información personal.

El subinspector César Aguilar, portavoz de la DNVT, informó que la institución ha recibido denuncias sobre estos mensajes fraudulentos y aclaró que no corresponden a comunicaciones oficiales.

Por esto mismo, recomendó a la población no ingresar a los enlaces ni proporcionar datos personales a ningún número de teléfono de origen desconocido.

Aguilar explicó que los mensajes son enviados desde números extranjeros y reiteró que la DNVT no realiza cobros ni notificaciones de sanciones mediante mensajes de texto.

Recordó que el procedimiento oficial para las infracciones inicia durante los operativos de control, donde los agentes entregan una boleta física que posteriormente debe ser cancelada en bancos. AD