Transición ha estado con atrasos, reconoce ministro Vaquero

Tegucigalpa – El ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, reconoció este sábado que “el tema de transición ha estado un poco con atrasos”, quien hace apenas dos días fue designado por la presidenta saliente Xiomara Castro para encargarse de esta tarea.

Vaquero, quien junto a Russel Garay, de Servicio Civil y Gustavo Sánchez de la Secretaría de Seguridad forman parte de la comitiva nombrados por la presidenta Castro para la transición, dijo que está a la espera del retorno del presidente electo Nasry Asfura.

La asignación de la comitiva se realizó el 15 de enero, pese a que la declaratoria presidencial fue realizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue realizada el 24 de diciembre, mientras que la declaratoria el nivel de alcaldes y de diputados fue realizada el 30 de diciembre.

Vaquero mencionó que está a la espera de las acreditaciones de los nuevos funcionarios, algo que el ente electoral ha asegurado se realizará en tiempo y forma.

“Estamos esperando su retorno, nosotros hemos enviado cierta comunicación a su equipo, a personas específicas, y me han dicho que no se ha nombrado todavía, pero sí estamos pendientes”, afirmó.

El funcionario dijo que cada institución tiene listo el reporte de sus oficinas para ser presentado y ver si la nueva administración tiene a bien darle continuidad. VC