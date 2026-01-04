Transición del gobierno debe de realizarse de forma pacífica para recuperar la confianza democrática: Carlos Hernández

Tegucigalpa– El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, dijo este domingo que Honduras necesita recuperar la confianza democrática por lo que se debe de realizar una transición del gobierno de forma pacífica.

Señaló que en dos décadas se han presentado problemas que han puesto a prueba el sistema electoral y aquí tenemos que responsabilizar a la clase política.

Lamentó que la clase política no haya querido hacer reformas profundas a la Ley Electoral y eso nos ha llevado a tener una democracia en agonía.

“En este último proceso electoral la situación se fue a cuidados intensivos y casi la perdemos, lo positivo que nos dejó es que hay más conciencia en ciertos sectores del país”, detalló.

Agregó que si no hay cambios reales y no cosméticos podemos entrar en una situación de ingobernabilidad total.

Se creó el Tribunal de Justicia Electoral y la Unidad de Política Limpia, pero no les asignaron presupuesto, recriminó.

Indicó que un miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), decidió paralizar el proceso y las consecuencias de ese acto pudieron llevar a no tener una declaratoria final.

“Tenemos que asumir un rol muy importante, porque no podemos llevar al país al fracaso”, sostuvo.

Añadió que tanto el presidente electo Nasry Asfura como los diputados deben de tomar posiciones con grandes retos.

El llamado es para el Partido Liberal de poner a prueba su historia centenaria y junto al Partido Nacional realizar las mejores acciones.

El bipartidismo debe de asumir acciones claras en el Congreso Nacional, no se puede seguir repartiendo los puestos y que al final casi nos cuesta la democracia, por lo que el Partido Nacional y Liberal deben de tomar decisiones que brinden la democracia hondureña, apuntó. IR