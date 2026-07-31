Tragedias, el hilo de una herida perpetua

Tegucigalpa – Las tragedias que golpean a Honduras se han vuelto una constante dolorosa que enluta a decenas de familias casi todas las semanas. Una escena que se reedita son los incendios en viviendas precarias, donde la falta de condiciones mínimas de seguridad convierte cualquier chispa en una tragedia.

– Junio estuvo marcado por al menos tres tragedias impactantes que cobraron la vida de más de una decena de hondureños. Se trató de sucesos que se pudieron evitar.

– Las tragedias no solo es producto del azar, sino de un contexto estructural que sigue dejando a los más vulnerables expuestos a perderlo todo, incluso la vida.

El reciente suceso que cobró la vida de seis personas, la mayoría niños, en los Bordos de Esquipulas, sector aldea El Carmen, San Pedro Sula, vuelve a traer al debate la vulnerabilidad manifiesta de grupos excluidos que viven en condiciones infrahumanas al tenor de la indiferencia gubernamental y de las autoridades competentes.

En este infausto incendio perdieron la vida Daniela Azucena Cortés Mejía (19), Jahir Cortés Mejía (17), Jairo Joel (10), Isaías (6), Mayra (7), y Madison Charlotte (seis meses). Todos ellos fueron enterrados este jueves al compás de llantos que rompen el alma.

Se trató del adiós a una familia arrancada por el fuego de uno de los cordones de miseria de la ciudad de San Pedro Sula en uno de los sucesos más conmovedores de los últimos años en Honduras.

El propio alcalde sampedrano, Roberto Contreras, reflexionó que “hay un inframundo en estos bordos del cual no quiere hablar nadie, ahí suceden cosas atroces en medio de la noche”.

Los bordos de los ríos que cruzan San Pedro Sula, son espacios geográficos en los que actualmente viven miles de familias que provienen de las zonas rurales en su mayoría y que buscan mejores condiciones de vida en la denominada ciudad industrial del país.

El edil Contreras externó que “todo eso es ‘caldo fértil’ para el crimen organizado, abuso infantil, violaciones… negarles el derechos a las mujeres, ya que allí suceden cosas terribles, pero somos indiferentes ante estas cosas”.

Al incendio de los bordos –en este julio– se registró la muerte de dos hermanitos en Victoria, Yoro, siempre en este tipo de siniestros.

La explosión de una cohetería dejó el saldo trágico de tres muertos en Nueva Arcadia, Copán. Allí las víctimas fueron dos niños y un joven de 24 años que estaban en este entorno que no cumplía con las condiciones mínimas de seguridad para la manipulación de pólvora.

Igualmente, los accidentes de tránsito, por ejemplo, se han convertido en una de las principales causas de muerte en el país, con un promedio cercano a seis víctimas diarias y cifras que ya superan el millar de fallecidos en lo que va del año. Un mortal suceso vial dejó cinco fallecidos en Morazán, Yoro, a inicios de este julio.

A ello se suman los derrumbes provocados por la fragilidad de suelos en zonas vulnerables y la explosión de coheterías clandestinas.

Cada uno de los eventos descritos expone no sólo la magnitud del riesgo, sino también la debilidad estructural en la prevención y la respuesta ante este tipo emergencias.

Detrás de estas tragedias subyace un factor común: la pobreza y la desigualdad que condicionan la vida de millones de hondureños. Más del 60 % de la población vive en condiciones de pobreza, muchas veces en asentamientos sin planificación, con infraestructura deficiente y sin acceso a servicios básicos.

Esta realidad amplifica los efectos de cualquier desastre, ya sea un accidente vial por carreteras en mal estado, un deslizamiento en zonas de alto riesgo o un incendio en viviendas construidas con materiales inflamables. Así, la tragedia no solo es producto del azar, sino de un contexto estructural que sigue dejando a los más vulnerables expuestos a perderlo todo, incluso la vida.

[LEER] Tres impactantes tragedias enlutan a Honduras este junio

Tres tragedias marcaron junio

El mes pasado tres impactantes tragedias sacudieron la conciencia y dejaron luto en Honduras, donde al parecer las desgracias se cuentan casi a diario con una vorágine de acontecimientos con saldos trágicos.

La primera gran conmoción del mes ocurrió el 1 de junio en la capital del país a causa de una volqueta cargada de grava que presuntamente sufrió fallas mecánicas en su sistema de frenos. El pesado vehículo perdió el control por completo y embistió violentamente varios comercios, puestos de venta y llanteras en la entrada de la colonia Villanueva, en la salida hacia el oriente de Tegucigalpa.

La imprudencia, sumada al exceso de carga y a que el conductor operaba sin la licencia requerida para transporte pesado, transformó la transitada calle en una zona de desastre donde ocho personas perdieron la vida, entre ellas una menor de edad, además de dejar múltiples heridos atrapados entre los metales y el material esparcido.

La tragedia generó una profunda conmoción en la comunidad, especialmente por las circunstancias en que ocurrieron los hechos y por el impacto que dejó en los núcleos familiares de las víctimas.

Uno de los aspectos que más conmovió fue que cinco menores de edad quedaron sin el cuidado y la protección de sus madres tras el fatal accidente.

Dos semanas después -17 de junio- el luto golpeó de forma directa a la institución policial debido a un devastador accidente vial en la carretera CA-5, específicamente en la cuesta de El Rodeo, Comayagua.

El trágico incidente se produjo cuando un autobús que transportaba a miembros de la Policía Nacional impactó contra una rastra y una grúa particular, dejando destruida la unidad de transporte en plena arteria vial.

El brutal choque cobró la vida de siete agentes policiales e hirió a más de una veintena de uniformados, lo que desató investigaciones inmediatas de las autoridades sobre el estado físico de los conductores involucrados y mantiene a la sociedad hondureña conmocionada ante la vulnerabilidad en las carreteras del país.

De acuerdo con los hechos que sostiene la Fiscalía, el accidente se registró en el kilómetro 51 de la carretera CA-5, a la altura de El Rodeo, La Villa de San Antonio, Comayagua, cuando la grúa, que se desplazaba en dirección de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula, y circulaba a una velocidad no prudente para las condiciones de la vía, caracterizada por una curva y una pendiente descendente.

Y para cerrar un junio marcado por el dolor, la inestabilidad del terreno y el colapso estructural provocaron otra dolorosa catástrofe en las bodegas situadas a la orilla del Anillo Periférico, a la altura de la colonia Loarque en la capital hondureña.

El desprendimiento de una ladera sepultó por completo las instalaciones y desató un posterior incendio, dejando inicialmente desaparecidos a tres empleados que cumplían con su jornada laboral diaria. Tras intensas horas de remoción manual de escombros por parte del Cuerpo de Bomberos en un terreno sumamente inestable, las labores de rescate confirmaron el hallazgo sin vida de las tres víctimas atrapadas, sellando una de las series de tragedias civiles más amargas del presente año.

Y como suele pasar cuando ocurren estos fatales sucesos, las autoridades toman medidas al calor del momento, pero no se les da seguimiento hasta que vuelve a ocurrir la siguiente tragedia, lo que se convierte en un círculo vicioso sin visos de soluciones que impidan más muerte y dolor. Con base a este comportamiento casi cotidiano surge la pregunta obligada ¿cuál será la siguiente tragedia? PD