Tragedia en Ohio: cuatro hondureños y un salvadoreño mueren ahogados al intentar rescatar a un familiar

Tegucigalpa- Una reunión familiar terminó en tragedia en el estado de Ohio, Estados Unidos, donde cinco personas murieron ahogadas, entre ellas cuatro hondureños originarios de Lepaera, Lempira, y un ciudadano salvadoreño, luego de intentar rescatar a un familiar que era arrastrado por la corriente del río Scioto.

De manera preliminar, se ha conocido que las víctimas hondureñas eran originarias del municipio de Lepaera, Lempira, y han trascendido los nombres de Miguel, Carmen, José Mario Pineda Díaz (33) y Marina Sulmy Regalado Miranda (29). No obstante, las autoridades estadounidenses aún continúan con las investigaciones y serán las encargadas de confirmar oficialmente la identidad de los fallecidos y las circunstancias del lamentable suceso, según informes de medios estadounidenses.

De acuerdo con el informe de las autoridades estadounidenses, el incidente ocurrió en la localidad de Powell, al norte de Columbus, cuando uno de los adultos ingresó al río para nadar, pero comenzó a tener dificultades para mantenerse a flote. Al percatarse de la emergencia, otros familiares se lanzaron al agua para auxiliarlo; sin embargo, también fueron vencidos por la fuerza de la corriente, provocando una cadena de intentos de rescate que terminó con la muerte de cinco personas.

La emergencia fue reportada por un automovilista que observó a un niño correr desesperadamente en busca de ayuda. El menor informó que varios miembros de su familia estaban atrapados en el río, por lo que el conductor alertó de inmediato al servicio de emergencias 911.

Equipos de rescate localizaron inicialmente a dos mujeres, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. Horas más tarde, los rescatistas recuperaron los cuerpos de tres hombres que permanecían desaparecidos, completando así el saldo de cinco víctimas mortales.

Las autoridades informaron que entre los fallecidos se encontraban dos parejas de padres de familia. Además, dos menores de edad, ambos de menos de diez años, quedaron bajo la protección de los servicios de atención infantil tras perder a sus familiares en el accidente.

Según registros del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el río Scioto presentaba un caudal superior al promedio el día de la tragedia, con una corriente significativamente más fuerte de lo habitual, condición que habría contribuido al fatal desenlace.PD/AGENCIAS/ IR