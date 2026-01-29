Trabajo por hora es una urgencia que permitiría crear unos 60 mil empleos: Gremipe

Tegucigalpa – Victorino Carranza, presidente del Sector de la Gremio de la Micro y Pequeña Empresa (Gremipe), calificó hoy que la Ley de Empleo por Hora es una urgencia en Honduras donde en conjunto con financiamiento al sector empresarial se crearían unos 60 mil nuevos empleos.

Acotó que este sector requiere del financiamiento de 600 millones de lempiras anuales.

Al cumplirse estas demandas se puede hablar de la creación de unos 60 mil empleos de una deuda de 81 mil empleos, dijo.

El pasado domingo 25 de enero, el legislador Jorge Cálix presentó la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, un proyecto que había sido presentado en el periodo anterior por Mauricio Villeda. Pidió que se turnara a la comisión legislativa y se aprobara lo más pronto posible.

Detalló que el Proyecto de Ley de Empleo Parcial y por Hora, se orienta a promover oportunidades laborales en todo el país, con énfasis en la juventud de la zona norte, facilitando el acceso al empleo en el sector maquila y dinamizando la economía nacional.

En ese sentido, el sector empresarial ha solicitado dar trámite lo más pronto posible a la iniciativa de ley. (RO)