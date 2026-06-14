Trabajar 12 horas diarias por 11 dólares, una realidad creciente en Honduras

Tegucigalpa – Pese a que el sector obrero, empleadores y Gobierno lograron recientemente un acuerdo para un ajuste al salario mínimo, este no aplica a todos los sectores, por lo que trabajar una jornada de 12 horas para ganar 300 lempiras o 11 dólares, es una realidad creciente en Honduras.

Ese es el caso de Dennis Roque, quien se dedica a la emblemática labor de lustrabotas en el centro de la capital hondureña.

Este hondureño desarrolla una jornada de 12 horas de trabajo para poder ganar 300 lempiras.

El problema no está en los 300 lempiras, sino en el poco valor de esta cantidad frente a los altos costos de la vida.

Años atrás esta era una cantidad que le permitía solventar sus necesidades a este hondureño, hoy no.

Al igual que él miles de hondureños que se desempeñan en el sector informal de la economía trabajan largas jornadas por unos pocos dólares.

Actualmente, siete de cada 10 hondureños está en el sector informal. De acuerdo a cifras oficiales más de dos millones de hondureños laboran en el sector informal de la economía.

Pese a que a través de la legislación se lucha para que reducir las cifras de la informalidad, según el diputado por el Partido Liberal, Alberto Cruz, en Honduras los patronos prefieren la cultura de informalidad y no suscriben contratos de empleo parcial.

Explicó que los patronos optan por esta cultura para evitar pagar seguro social u otros beneficios laborales.

En ese sentido, indicó que impulsarán un fortalecimiento a la Ley de Inspección Laboral.

Honduras aprobó la Ley de Empleo a Tiempo Parcial bajo el decreto 45-2026, la cual entró en vigor tras su publicación en el diario oficial La Gaceta el 28 de marzo de 2026.

El objetivo de la Ley de Empleo Parcial es regular el régimen especial aplicable a la modalidad excepcional de trabajo a tiempo parcial, como forma de prestación de servicios subordinados en jornada inferior a la ordinaria máxima legal, garantizando seguridad jurídica a trabajadores y patronos.

La ley reconoce el goce de los derechos laborales y de seguridad social en condiciones de igualdad, no discriminación, irrenunciable y proporcionalidad respecto del trabajo a tiempo completo. (RO)