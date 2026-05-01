“Trabajamos más de 12 horas”, resuena entre principales quejas de trabajadores hondureños

Tegucigalpa – Humberto Fúnez, representante de la Asociación de Vendedores de Mercadería y Alimentos de La Ceiba (Asovemac), marcha por primera vez en la conmemoración del Día del Trabajador Hondureño, y expuso hoy que trabajan por más de 12 horas como principal queja.

Comentó que en Honduras los vendedores son considerados el sector informal de la economía y por ende se suele creer que no tienen derechos.

No obstante, hoy marchan para reivindicar sus derechos como personas y trabajadores.

El dirigente obrero compartió su alegría por marchar por primera vez y dijo que es necesario que el llamado sector informal de la economía hondureña proteste por las condiciones actuales en las que se desarrollan.

El Día del Trabajador en Honduras, celebrado cada 1 de mayo, es una fecha de gran significado que conmemora la lucha histórica por los derechos laborales, tanto a nivel internacional como local.

En ese sentido, miles de trabajadores hondureños marchan este 01 de mayo en las principales ciudades del país centroamericano. (RO)