Trabajadores reivindican derechos mientras políticos intentan robar marcha del 01 de mayo

Tegucigalpa – Miles de hondureños reivindicaron sus derechos laborales en múltiples marchas en todos los departamentos del país este 01 de mayo con motivo del Día del Trabajador, mientras los políticos volvieron a intentar robar este espacio.

– Las marchas de este 01 de mayo estuvieron menos nutridas respecto a años anteriores.

-En el norte de Honduras los obreros quemaron un monigote del presidente estadounidense Donald Trump, en rechazo a su política migratoria.

Los trabajadores exigieron mejores condiciones y denunciaron largas jornadas y el incumplimiento del pago del salario mínimo.

También exigieron que se instale una Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) para evitar que se pierdan miles de empleos por la galopante corrupción.

Los obreros marcharon en las principales ciudades del país en una media jornada que estuvo marcada por el rechazo a la clase política.

Pese al rechazo político como el coordinador de Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya y la exprecandidata presidencial Rixi Moncada se hicieron presentes a las marchas de los trabajadores.

Políticos intentan robar la marcha

El expresidente Manuel Zelaya Rosales se hizo presente a las marchas de los trabajadores este 01 de mayo y entre vítores y rechazo acompañó a los obreros y en la comodidad de su automóvil brindó declaraciones a periodistas en la capital hondureña.

Ante las críticas por su presencia dijo que siempre ha acompañado a los obreros en sus conquistas históricas.

El político habló de varios temas y defendió que Libre está lejos de desaparecer ya que es una opción ante la política tradicional en el país.

De su parte, la excandidata presidencial se hizo presente a las marchas y durante su intervención criticó las acciones del actual gobierno y habló de las próximas contiendas políticas las que aseguró que ganará.

La presencia de ambos políticos revela la intención de politizar estos espacios que son de la clase obrera del país.

Dirigencia obrera

Las marchas de este 01 de mayo lucieron poco nutridas en la capital hondureña, contrario a lo que se vivió en Choloma, Cortés, donde dirigentes sindicales como Miguel Aguilar y Daniel Durón se trasladaron para ofrecer apoyo a la dirigente de sindicatos de maquila, Evangelina Argueta.

En ambos sectores del país las marchas no se extendieron más allá de la media jornada de este viernes.

Los espacios fueron utilizados por los trabajadores para reivindicar sus derechos.

“No todo es TikTok”

Al término de las marchas en las distintas rutas la dirigencia obrera leyó una proclama centrada en un llamado a la sociedad y en especial a los jóvenes a quienes exhortaron que “no todo es TikTok”.

“No todo es TikTok, jóvenes, hay luchas para las que es necesario organizarse en las comunidades”, reza parte del pronunciamiento del sector obrero.

En resumen exhortaron a seguir luchando por los derechos adquiridos y no permitir retrocesos en las conquistas laborales.

Finalmente la proclama laboral exigió no solo un ajuste salarial, sino un aumento salarial y pacto social por los empleos en Honduras. (RO)