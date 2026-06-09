Trabajadores del SANAA denuncian traslados y advierten posibles tomas en la capital

Tegucigalpa – Empleados del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), denunciaron el traslado de al menos 20 empleados de la institución, por lo que realizan medidas de presión ante la alcaldía en espera de una respuesta por parte las autoridades.

El presidente del sindicato de trabajadores del SANAA (Sitrasanaays), Julio César Pozo, afirmó que, de no haber acuerdos en el transcurso del día, a partir de mañana se realizarían tomas en distintos puntos de Tegucigalpa y Comayagüela como medida de protesta.

Según el representante, los trabajadores fueron impedidos de ingresar a sus labores en un plantel que aún no ha sido desplazado oficialmente a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).

Pozo señaló que la decisión habría sido instruida por autoridades administrativas de la municipalidad y acusó que se están vulnerando acuerdos de empleados con años de servicio.

“Han desplazado a algunos compañeros, repitiendo la historia nuevamente del gobierno anterior, del alcalde Jorge Aldana, que desplazó a más de 300 trabajadores. Hoy el gobierno del alcalde Juan Diego Zelaya repite la historia nuevamente, al desplazar a más de 20 trabajadores de este plantel”, manifestó el dirigente sindical.

Por último, informó que se presentarán denuncias ante el Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS) y el Ministerio Público, al considerar que se están violentando derechos laborales. AD