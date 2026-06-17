‘Toy Story 5’ y otros próximos grandes filmes: ‘Spider-man’, ‘La Odisea’, ‘Supergirl’…

Redacción Internacional – El estreno esta semana de ‘Toy Story 5’ supone el pistoletazo de salida al periodo de estrenos de las grandes producciones de Hollywood, que coincide con el verano en el hemisferio norte. Este año llegan desde el nuevo Spider-man, a la esperadísima versión de ‘La Odisea’, de Christopher Nolan, pasando por ‘Moana’ o ‘Supergirl’.

‘Toy Story 5’ (17-19 de junio)

La quinta entrega de las aventuras de Woody y Buzz Lightyear ya era un acontecimiento importante en el cine de 2026, pero las colaboraciones de Bad Bunny (que pondrá la voz a Pizza con gafas de sol), Penélope Cruz (Flamenco) y Bizarrap (Gnomo de Jardín), además de la de Taylor Swift con la canción ‘I Knew It, I Knew You’, han disparado las expectativas de los seguidores para ver el cierre de esta saga.

‘Spider-Man: Brand New Day’ (29-31 de julio)

Otro regreso de altura, el de la cuarta entrega del Spider-Man de Tom Holland y Zendaya, que estará en los cines en los últimos días de julio. Situada cuatro años después de ‘No Way Home’, película en la que Strange borró de la memoria de todo el mundo a Peter Parker, que ahora se dedica a proteger Nueva York y ha desaparecido voluntariamente de las vidas de quienes ama.

‘The Odyssey’ (15-17 de julio)

Con un presupuesto de unos 250 millones de dólares, según los medios estadounidenses, Christopher Nolan se ha metido en un enorme desafío: la adaptación de una novela mítica que hasta ahora no ha conseguido reflejar en imágenes la profundidad de la epopeya escrita por Homero. El realizador británico lo ha dado todo en este proyecto rodado en la más nueva tecnología Imax y con un reparto lleno de estrellas -Matt Damon, Zendaya, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Parttinson, Charlize Theron o Lupitta Nyong’o-.

‘Supergirl’ (24-26 de junio)

La actriz australiana Milly Alcock, conocida por su papel de la princesa Rhaenyra Targaryen en la serie ‘House of the Dragon’, se enfunda el traje de Supergirl, la irreverente prima de Superman, en este nuevo intento de conseguir una película de éxito sobre esta superheroína de DC, de la que ya se hizo un fallido filme en 1984.

‘The Dog Stars’ (26-28 de agosto)

Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley o Guy Pearce están en el reparto de ‘The Dog Stars’, un thriller dirigido por Ridley Scott, que adapta el bestseller de Peter Heller sobre Hig, un joven piloto que, junto con un militar experto en supervivencia, Bangley, ha construido un hogar eficiente pero aislado en un mundo postapocalíptico.

‘Minions & Monsters’ (1-2 de julio)

Tras el éxito de ‘Despicable Me 4’, que en 2024 fue la cuarta película más taquillera a nivel mundial, los divertidos minions regresan acompañados de novedosos personajes para contar la disparatada historia de cómo estos seres amarillos conquistaron Hollywood y se convirtieron en estrellas de cine. Es el séptimo largometraje de esta saga de animación.

‘Moana’ (8-10 de julio)

Las aventuras de Moana saltan de la animación a la acción real con esta nueva entrega de la saga de Disney ambientada en la Polinesia. Dwayne Johnson repite su personaje del semidios Maui, al que antes solo ponía la voz mientras que Catherine Laga’aia, un actriz con solo una serie en su currículum, se mete en la piel de la hija de un jefe tribal convertida en heroína. Una película musical que cuenta con canciones de Lin-Manuel Miranda.

‘Coyote vs. Acme’ (27-28 de agosto)

Y de nuevo animación, aunque mezclada con acción real, en esta película con historia de James Gunn (director y guionista de ‘Superman’ o ‘Guardians of the Galaxy) y protagonizada por Will Forte, Lana Condor, P.J. Byrne y John Cena, junto a los personajes animados icónicos de los Looney Tunes. EFE