Totti afirma que el único jugador que le «intriga» actualmente es el argentino Nico Paz

Roma.– El exfutbolista italiano Francesco Totti, leyenda del Roma, afirmó este viernes que «no hay muchos» jugadores italianos talentosos en la actualidad y desveló que «el único» que le llama la atención, pese a no ser compatriota, es el argentino Nico Paz, atacante del Como 1907.

«Digamos que no hay muchos talentos italianos en estos momentos. El único que me interesa ahora mismo, que no es italiano, es Nico Paz. Me intriga muchísimo», dijo en un vídeo publicado este viernes por la casa de apuestas Betsson Sport, con la que el exfutbolista colabora publicitariamente.

El que fuera delantero del Roma durante 25 años, 19 de ellos luciendo el brazalete de capitán, elogió así al jugador del Como, que fue nombrado en septiembre, por segundo mes consecutivo, la ‘Estrella Emergente’ de la Serie A.

En este mes, fue el líder del combinado de Cesc Fàbregas con 2 goles y 2 asistencias. En el cómputo general, Paz protagonizó 6 de los 7 goles que rubricó el Como 1907 en lo que va de campaña, con 3 goles y 3 asistencias.

Totti también habló, antes de los partidos contra Estonia e Israel, de la selección de Italia, que no clasificó a las dos últimas ediciones del Mundial, y expresó «la esperanza de que, después de tantísimos años», el combinado que entrena su excompañero de selección Gennaro Gattuso, retorne a la Copa del Mundo. EFE/ir