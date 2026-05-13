Totalmente operativas las cámaras del 911, informa subdirector del sistema

Tegucigalpa – El subdirector del sistema de vigilancia 911, Lester Carías informó este miércoles que 6 mil 900 de 7 mil 100 cámaras instaladas en todo el país están totalmente operativas.

Dijo que encontraron el 60 % de las cámaras dañadas, pero poco a poco se han ido poniendo en operación en beneficio de la población.

Detalló que existe cobertura en 122 municipios y hay coordinación con los entes de seguridad del Estado.

Sobre daños sufridos al sistema de vigilancia y presuntos ligues de empleados con estructuras criminales, refirió que las investigaciones han sido turnadas a los cuerpos de investigación.

Dijo que la primera instrucción del presidente Nasry Asfura fue la habilitación del sistema de cámaras en todo el país.

El sistema de emergencias 911 tiene cinco sedes: Choluteca, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Santa Rosa de Copán y Tela. JS