Totalidad de recursos de diputados presentados ante TJE no estarán finalizados el 21 de enero, estima magistrado Morazán

Tegucigalpa – El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán estimó que para el miércoles 21 de enero no estarán resueltos todos los recursos presentados por los candidatos a diputados.

El miércoles es la fecha en que los parlamentarios electos el 30 de noviembre están convocados para elegir la junta directiva provisional del Congreso Nacional.

No obstante, Morazán expresó que si bien sería lo ideal cumplir con la fecha, “no va a suceder así”, dijo al mencionar que el recuento realizado este lunes es un ejemplo ya que cada caso requiere de una sentencia y destacó que los tiempos no dan.

(Leer) TJE realizará recuento jurisdiccional de la alcaldía de Reitoca y diputados de Copán

“El candidato que está electo es el que va a participar en la reunión del 21 de enero, no obstante, el resultado puede revertirse”, expresó. VC