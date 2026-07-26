Tosferina se abre campo en Honduras producto de la desidia de embarazadas, dice doctor Umaña

Tegucigalpa – El doctor Carlos Umaña dijo este domingo que la tosferina se abre campo en Honduras producto de la desidia de las mujeres embarazadas que no acuden por la vacuna en el último trimestre de su gestación.

«Las vacunas son completamente seguras, no causan autismo u otro tipo de enfermedades. No les hagan caso a los antivacunas individuos sin ninguna evidencia científica…», defendió el galeno.

Acotó que la tosferina es una enfermedad totalmente inmunoprevenible, por lo que responsabilizó a los padres de familia por el crecimiento de los decesos y casos sospechosos de esta enfermedad.

La tosferina (pertusis) es una infección de las vías respiratorias sumamente contagiosa. En muchas personas se caracteriza por una tos seca intensa seguida de sonidos agudos al inhalar que parecen chillidos.

La doctora Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la Secretaría de Salud (Sesal), confirmó este fin de semana que las muertes por tosferina suman 17, después de confirmar dos decesos mediante laboratorio.

Los dos últimos casos corresponden a niños de apenas de un mes de edad cuyas madres no recibieron la vacuna en el último trimestre del embarazo.

Los casos sospechosos este año suman 215, confirmó la jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Sesal.

Recordó que los decesos en todo el 2025 por esta enfermedad sumaron siete y los casos sospechosos 150. (RO)