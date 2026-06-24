Tosferina, infección bacteriana que deja 14 muertos y 180 casos en Honduras

Tegucigalpa – La jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la Secretaría de Salud (Sesal), Odalys García, informó este miércoles que el virus de la tosferina ya deja 14 decesos y 180 casos entre positivos y sospechosos en Honduras.

– La tosferina puede afectar a personas de cualquier edad, pero es especialmente peligrosa en bebés y niños pequeños.

La funcionaria insistió en la importancia de completar los esquemas de vacunación, especialmente en niños, para prevenir complicaciones y evitar la propagación de esta enfermedad altamente contagiosa.

La tosferina (pertusis) es una infección de las vías respiratorias sumamente contagiosa. En muchas personas se caracteriza por una tos seca intensa seguida de sonidos agudos al inhalar que parecen chillidos.

Los síntomas son iguales a un resfriado común, pero después de dos semanas empeoran, la mucosidad espesa se acumula en las vías respiratorias y causa una tos incontrolable.

No obstante, la medicación contra esta enfermedad es totalmente diferente a la medicación para una tos común.

La vacuna consta de una serie de cinco inyecciones, que por lo general se administran a niños de estas edades:

2 meses

4 meses

6 meses

15 a 18 meses

4 a 6 años

Se contagia fácilmente de persona a persona a través del aire cuando un infectado tose, estornuda o habla. Los bebés suelen contagiarse por hermanos mayores, padres u otros cuidadores que no saben que son portadores de la bacteria.

En Honduras los decesos que se registran corresponden a niños, detalló la jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones. (RO)