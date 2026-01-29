Toscano dice a Nasralla lo traicionaron de adentro y pide revele nombres de su entorno que ofreció dinero para presidencia del CN

Tegucigalpa – El diputado Jhosy Toscano señaló que el Partido Liberal perdió las elecciones generales por tener un capricho a la presidencia del Congreso Nacional.

“Por el capricho de la silla presidencial del Congreso Nacional, ese capricho nos costó perder la presidencia de la República”, aseveró Toscano.

Se refirió a los señalamientos del expresidenciable Salvador Nasralla en cuanto a las negociaciones para elegir e integrar la junta directiva del Congreso Nacional, incluyendo la presidencia que finalmente recayó en Tomás Zambrano.

En ese sentido, reaccionó rechazando los señalamientos de Nasralla manifestando que son “injustos” e insinuó que gente de su círculo cercano lo traicionaron.

Comentó que una vez le dijo a Nasralla que si el proyecto y la misión se desviaban de su propósito, él dejaría de apoyarlo.

“Él (Nasralla) mismo se está atacando, yo le diría a ese círculo que lo secuestró en la campaña, que le diga la verdad y dejen de estar mintiendo”, exigió.

Negó que él haya recibido dinero por la negociación de la junta directiva del Congreso Nacional asegurando que continua con las manos limpias, y los que lo andaban ofreciendo dádivas son otros.

Toscano externó que Nasralla se dará cuenta que la derrota en las elecciones generales fue producto de una traición que llegó del interior de su círculo.

“Pregúntele a quienes comen con usted quien realmente de qué lado de la mesa estaban, si ellos no le dicen la verdad se la diré yo”, sentenció.

Cabe recordar en el día de la instalación del Congreso Nacional período 2026-2030, la diputada Saraí Espinal contó que Iroshka Elvir fue quien solicitó votar a favor de Tomás Zambrano como presidente del Congreso Nacional.

«Fue la esposa del candidato que nos dijo a cada uno de nosotros que pertenecíamos al movimiento Nasrallista en el Partido Libral que votáramos porque ya había consensos y diálogos, y que iba votar su suplente Josué Colindres», expresó. AG