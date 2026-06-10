Tormenta Tropical Cristina seguirá generando lluvias y vientos racheados en gran parte de Honduras

Tegucigalpa- La influencia de la tormenta tropical Cristina continuará favoreciendo el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, generando abundante nubosidad, vientos racheados y precipitaciones débiles a moderadas de manera dispersa en la mayor parte del territorio nacional.

-Se recomienda a toda la población tener cuidado con las tormentas electricas.

De acuerdo con la información brindada por el meteorólogo de turno, Jeffrey Flores, de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), los mayores acumulados de lluvia se esperan en las regiones del noroccidente, centro y oriente del país, donde las condiciones atmosféricas serán más favorables para la ocurrencia de precipitaciones durante la jornada.

COPECO indicó además que la fase lunar se encuentra en cuarto menguante. En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca se mantendrá entre uno y tres pies de altura.

La salida del sol está prevista para las 5:20 de la mañana, mientras que la puesta del sol ocurrirá a las 6:15 de la tarde.

Temperaturas por regiones

Región Oriental: máxima de 34°C y mínima de 25°C.

Región Occidental: máxima de 33°C y mínima de 17°C.

Zona Insular: máxima de 30°C y mínima de 26°C.

Región Norte: máxima de 34°C y mínima de 23°C.

Región Central: máxima de 29°C y mínima de 20°C.

Región Sur: máxima de 36°C y mínima de 24°C.

Tegucigalpa: máxima de 28°C y mínima de 18°C.

Asimismo, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante las lluvias y los vientos que podrían registrarse en diferentes zonas del país, pero sobre todo en las zonas que se mantienen en Alerta Amarilla. LB