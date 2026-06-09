Tormenta tropical Cristina provocará lluvias intensas y vientos racheados en gran parte de Honduras

Tegucigalpa- La circulación de los vientos asociada a la tormenta tropical Cristina transportará abundante humedad desde el mar Caribe y el océano Pacífico, generando condiciones inestables en la mayor parte del territorio hondureño, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

De acuerdo con el pronóstico oficial, se esperan cielos nublados, vientos racheados, lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, así como precipitaciones ocasionalmente fuertes acompañadas de actividad eléctrica. Los mayores acumulados de lluvia se registrarán en las regiones del suroccidente, sur, centro y suroriente del país.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre uno y tres pies, mientras que en el Golfo de Fonseca alcanzará alturas de entre tres y ocho pies.

Asimismo, se informó que Honduras se encuentra en fase lunar de cuarto menguante. La salida del sol fue a las 5:20 de la mañana y la puesta a las 6:16 de la tarde.

Respecto a las temperaturas, para la zona oriental se prevé una máxima de 31 grados y una mínima de 23; en occidente, 32 y 16 grados; en la zona insular, 32 y 27 grados; en el norte, 33 y 25 grados; en la región central, 30 y 22 grados; y en la zona sur, 33 y 24 grados centígrados.

Para Tegucigalpa, se esperan temperaturas de 27 grados como máxima y 19 grados como mínima.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante las lluvias y tormentas eléctricas previstas para las próximas horas.LB