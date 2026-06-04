Tormenta tropical Amanda favorecerá lluvias en Honduras

Tegucigalpa- La tormenta tropical Amanda se convirtió en el primer ciclón tropical con nombre de la temporada de huracanes 2026 en la cuenca del Pacífico, mientras los pronósticos indican una alta probabilidad de lluvias para el sur y occidente de Honduras durante los próximos días.

-Tormenta tropical Amanda inaugura temporada de huracanes 2026 en el Pacífico y favorecerá lluvias en Honduras.

De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, Amanda presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 kilómetros por hora y una presión mínima central de 1006 milibares.

El fenómeno se localiza en la latitud 12.2 grados norte y longitud 129.8 grados oeste, aproximadamente a 2,415 kilómetros al oeste-suroeste del extremo sur de Baja California Sur. Actualmente se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 13 kilómetros por hora.

Los especialistas indican que el sistema muestra una tendencia gradual al debilitamiento durante el fin de semana, por lo que las proyecciones actuales descartan que alcance la categoría de huracán y apuntan a que permanecerá como tormenta tropical antes de disiparse sobre aguas abiertas del océano Pacífico.

Aunque Amanda no representa peligro para ninguna zona costera debido a su ubicación lejana en alta mar, los remanentes de baja presión asociados al sistema favorecerán el ingreso de humedad hacia Centroamérica.

En el caso de Honduras, los pronósticos mantienen entre un 87% y un 90% las probabilidades de precipitaciones, especialmente en las regiones occidental y sur del país, donde podrían registrarse lluvias y chubascos durante los próximos días.

Las autoridades meteorológicas continúan monitoreando la evolución del fenómeno, aunque reiteran que la tormenta tropical Amanda no supone una amenaza directa para el territorio nacional ni para las costas del Pacífico centroamericano.LB