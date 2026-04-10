Toño Rivera no descarta que el narcotráfico esté detrás de impedir elecciones en Guanaja

Tegucigalpa – El diputado nacionalista, Antonio César Rivera, no descartó que grupos ligados al narcotráfico estén detrás del impedimento para ejecutar la repetición de elecciones municipales en la isla de Guanaja, caribe de Honduras.

Relató que como presidente de la comisión legislativa de asuntos electorales se reunió con los candidatos en disputa para conocer sus impresiones.

Recordó que el Partido Nacional ganó las elecciones por tres votos, pero el Partido Liberal apeló y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), ordenó repetir la elección luego de contar ocho de las 13 urnas que arrojó un empate.

Reconoció que el ambiente en la isla no es nada bueno porque unos consideran que ganaron y otros dicen que les robaron, entonces la situación se torna compleja.

Rivera Callejas confesó que dirigentes de su partido se molestaron con él porque –según ellos- pudo intervenir desde el CN para dirimir la disputa en la alcaldía de Guanaja.

“Creen que pude haber intervenido en ese CNE, eso no lo voy a hacer jamás, no me voy a pegar con una piedra en los dientes, lo que tanto critiqué a Luis Redondo lo estaría haciendo yo. Entonces, les entiendo, el malestar de ellos conmigo, ojalá que recapaciten”, señaló.

Dijo que viajará el domingo a la isla para ser testigo del desarrollo de los comicios municipales, al tiempo que sugirió a los líderes de su partido que demuestren la fuerza y ganen la contienda.

A criterio de Rivera Calleja lo que ocurre en Guanaja tiene menos el ingrediente político. Ahí se mezclan intereses de otros grupos organizados de diferente índole. No descartó que sea narcotráfico.

Puntualizó que las fuerzas de seguridad no han sabido responder a las exigencias políticas desde el momento que se ordenó la repetición de las elecciones municipales. JS