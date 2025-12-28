Toño Rivera desplaza a Fabiola Rosa y entra como diputado electo en FM

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, apareció este fin de semana en la lista de aspirantes que están resultando electos en la planilla de congresistas en el departamento de Francisco Morazán.

Rivera Callejas se coloca en la posición 22 con 181 mil 795 marcas a su favor, superando a su compañera Fabiola Lucila Rosa Vigil.

Desde que empezó la divulgación de resultados preliminares, Rivera Callejas no aparecía en la lista de 23 aspirantes electos.

Sin embargo, con los días transcurridos y más avanzaba el escrutinio de actas, el diputado nacionalista empezó a escalar en la tabla y remontar para quedar entre los aspirantes electos.

"Toño" Rivera, como es conocido popularmente, lleva siendo diputado del Congreso Nacional desde el período 2006-2010, y de resultar electo, será la sexta ocasión consecutiva que lleva ocupando un curul.