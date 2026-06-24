Toncontín no puede operar vuelos internacionales por cláusula de concesión de Palmerola, afirma ministro de la SIT

Tegucigalpa – El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, afirmó que el aeropuerto Toncontín no puede retomar operaciones internacionales debido a una cláusula incluida en el contrato de concesión del aeropuerto Palmerola.

El funcionario explicó que el acuerdo establece que no puede existir otro aeropuerto internacional a menos de 100 kilómetros de distancia de Palmerola, condición que incluye a Toncontín debido a su ubicación geográfica.

De tal forma que, mientras la concesión continúe vigente, el aeropuerto ubicado en Tegucigalpa no puede funcionar como aeropuerto internacional.

Ehrler señaló que esta restricción obliga a muchos pasajeros de la capital a desplazarse hasta Comayagua para tomar vuelos nacionales e internacionales.

“La concesión tiene que respetar su contrato y, mientras esta concesión está en operación, Toncontín no puede ser internacional”, reiteró el titular de la SIT.

De igual forma, detalló que dentro de ese convenio el Estado hondureño asumió el compromiso de invertir tres millones de dólares para la entrega del aeropuerto, una inversión que, según dijo, aún no se ha ejecutado varios años después.

El ministro recordó que cuando Palmerola inició operaciones en 2019 enfrentaba un retraso de dos años en el pago de un préstamo sindicado, acumulando alrededor de 25 millones de dólares en intereses.

Para resolver esa situación, explicó, se alcanzó un acuerdo que permitió otorgar la operación de Toncontín por un año y extender la concesión de Palmerola por cuatro años y medio adicionales.

Las declaraciones del funcionario surgen en medio del debate sobre retomar los vuelos internacionales de Toncontín para facilitar la conectividad aérea de la capital hondureña. AD