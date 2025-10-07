Tomé la coordinación de Cortés para estar en “contacto directo” con los alcaldes y diputados: Asfura

Tegucigalpa – El presidenciable del Partido Nacional, Nasry Asfura, explicó este martes que la determinación de coordinar la campaña política en el departamento de Cortés para estar en “contacto directo” con los candidatos a alcaldes y diputados.

El lunes se conoció que los dirigentes Mario Canahuati, Emil Hawit y Darío Gámez de la coordinación de campaña del Partido Nacional en Cortés.

“Tomé el control del departamento para estar en contacto directo con los 12 alcaldes, no hay barrera entre mis diputados y candidatos a alcaldes”, dijo a periodistas.

Asfura se reunió este martes con los candidatos a las alcaldías de Cortés, donde les dijo que sería el gerente para que todos trabajen fuerte, y que la relación con Canahuati, Hawit y Gámez es de amistad.

Contó que les pidió a estas tres figuras que respetará su decisión de apartarlos de la coordinación de campaña en Cortés indicando que en esta zona no se habla de política, sino de trabajo.

Defendió que a más de 50 días de las elecciones generales, el Partido Nacional es fuerte, estructurado y con un equipo dedicado a trabajar en Cortés.

De cara a las elecciones generales tenemos que demostrar la democracia, libertad y Honduras, puntualizó.

El candidato enfatizó que el Partido Nacional es serio y que no va a improvisar en el gobierno.

No hay división, es una estructura fuerte con planilla de diputados y alcaldes, estuve con ellos el fin de semana, afirmó.

“No es una invasión de Tegucigalpa al departamento de Cortés, donde está la mejor gente de su municipio de Cortés, es la gente que debemos poner a trabajar”, subrayó. AG