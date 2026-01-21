Tomás Zambrano y Jorge Cálix lideran las preferencias para presidir el CN

Tegucigalpa – Luego de la tercera reunión entre las comisiones del Partido Liberal y el Partido Nacional se acordó continuar con los diálogos para establecer quien será el presidente del Congreso Nacional y los integrantes de la junta directiva para el periodo 2026-2030.

– Ambos bandos seguirán sus diálogos para encontrar al nuevo presidente del CN.

Luego de sostener una reunión esta noche en las instalaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), los dos bandos políticos coincidieron que continuarán con los diálogos para lograr establecer el próximo presidente de la Cámara.

La diputada Lissi Cano informó que los consensos continúan con altura y respeto, al tiempo que aseguró este miércoles se instalará la junta directiva provisional que marca el inicio del nuevo legislativo.

De su lado, Allan Ramos, del PL, señaló que aprovecharon el encuentro para informar que Jorge Cálix es el candidato de la enseña rojo-blanco-rojo para presidir el Parlamento.

Allan Ramos, dirigente del PL.

El diputado Kilvett Bertrand señaló que las pláticas siguen siendo productivas, ya que en las anteriores se llegó a acuerdos para establecer una agenda legislativa en común.

Mientras, Ericka Urtecho aprovechó para solidarse con los personajes políticos que fueron agredidos este martes por miembros de los colectivos de Libre.

Los representantes de ambas instituciones políticas centenarias pidieron tranquilidad a la población y que descansen tranquilo porque este miércoles habrá sesión para instalar la directiva provisional. JS