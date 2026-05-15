Tomás Zambrano sostiene reunión con funcionarios de EEUU para promover inversión en Honduras

Tegucigalpa– El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, sostuvo un encuentro con representantes del gobierno de Estados Unidos con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y promover la inversión extranjera en sectores estratégicos de Honduras.
En la reunión participaron el subsecretario para Asuntos Económicos de Estados Unidos, Caleb Orr; la nueva subsecretaria adjunta para Centroamérica, Ana Quintana Lovett; el consejero Daniel Kennedy; la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Colleen Anne; y Eric Salgado.
Durante el encuentro, Zambrano destacó la necesidad de atraer inversión directa estadounidense en áreas como manufactura, agroindustria, energía, turismo e infraestructura, con el propósito de generar miles de empleos y contribuir a la reducción de la migración irregular.
Según la información compartida, los representantes estadounidenses mostraron interés en respaldar iniciativas orientadas a impulsar el crecimiento económico y el desarrollo de Honduras.
Asimismo, las partes analizaron mecanismos para facilitar la inversión y fortalecer el marco jurídico del país, buscando brindar mayor confianza y seguridad a inversionistas extranjeros interesados en desarrollar proyectos en territorio hondureño.
Zambrano señaló que este acercamiento representa un paso importante para consolidar la cooperación entre Honduras y Estados Unidos en temas económicos y de desarrollo.
También destacó que ambas naciones mantienen el compromiso de trabajar conjuntamente para promover oportunidades de empleo, estabilidad económica y prosperidad para la población hondureña.
La reunión ocurre en medio de esfuerzos impulsados por distintos sectores para fomentar la inversión extranjera como herramienta para dinamizar la economía nacional y enfrentar desafíos como el desempleo y la migración. IR