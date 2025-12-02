Tomás Zambrano se despide de “las ñangaradas” porque “se fueron”

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano se despidió de sus publicaciones denominadas “las ñangaradas”, celebrando que el partido Libertad y Refundación (Libre) se va del poder.

Zambrano describió la sección de “señalamientos contra todos los abusos e ilegalidades que cometió el Gobierno de Libertad y Refundación durante los 4 años de su mandato (2022-2026)” y agregó que se despide de esta luego de que “el pueblo hondureño eligió a Nasry Asfura como el nuevo presidente”.

Este martes, Asfura, del Partido Nacional, sigue liderando las votaciones escrutadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El diputado afirmó que el gane de Asfura fue contundente en poner un alto y decir #LibreNuncaMas.

Este lunes nos despedimos de esta sección de señalamientos contra todos los abusos e ilegalidades que cometió el Gobierno de Libertad y Refundación durante los 4 años de su mandato (2022-2026), ayer el pueblo Hondureño eligió a @titoasfura como el… pic.twitter.com/TGeo1Gcg1N — Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) December 2, 2025

“Esperemos que hayan entendido y no salgan con locuras sus últimos días en el poder”, dijo al agregar que el actuar de este gobierno debe servir de reflexión a los políticos de todos los partidos que hay que cumplir las promesas de campaña.

Enfatizó que cuando se llega al poder es para responderle al pueblo y no solo a su grupúsculo de colectivos, “gracias a Dios se termina la peor pesadilla política que vivió Honduras en su historia. #SeFueron”, finalizó. VC