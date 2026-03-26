Tomás Zambrano responde a Mel Zelaya y defiende juicio político: “Hoy sí tenemos los votos para corregir abusos”

Tegucigalpa- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, respondió a las críticas del expresidente y coordinador del partido Libre, Manuel Zelaya Rosales, en torno a las recientes decisiones legislativas, incluyendo el juicio político contra el exfiscal general y la renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Zambrano cuestionó lo que calificó como “memoria selectiva” del exmandatario, recordando que durante la administración de Libre se intentó impulsar procesos similares contra altos funcionarios. “¿No recuerda que una Comisión Especial del Congreso Nacional, presidida por Luis Redondo, intentó en varias ocasiones promover un juicio político contra el entonces Fiscal General y el presidente de la Corte Suprema de Justicia?”, expresó.

A renglón seguido el titular del Legislativo aseguró que en aquel momento no contaban con los votos necesarios, mientras que ahora, sí existe el respaldo suficiente, el cual atribuyó al mandato otorgado por la ciudadanía en las urnas.

Asimismo, defendió el proceso seguido contra el exfiscal Johel Antonio Zelaya Álvarez, señalando que se le brindaron todas las garantías para su defensa, incluyendo el derecho a comparecer ante el pleno, al cual decidió no asistir.

Zambrano también planteó una serie de interrogantes para justificar la legalidad del proceso, afirmando que el Congreso tiene facultades constitucionales para investigar y separar a funcionarios que él mismo elige, y que el juicio político está reconocido en la Constitución.

“Todo se ha realizado conforme al marco legal. Lo que sí empañó el proceso fue la violencia, el caos y la intolerancia que han caracterizado a la bancada de Libre”, sostuvo.

Finalmente, el diputado presidente del Congreso aseguró que las decisiones adoptadas buscan corregir abusos del pasado y garantizó que no se utilizará el poder para perseguir a la oposición.

“En Honduras prevalecerá el imperio de la ley”, concluyó Zambrano.LB