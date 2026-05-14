Tomás Zambrano: reformas deben implicar que consejeros del CNE deben asistir obligatoriamente a plenos o enfrentar destitución

Tegucigalpa- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, planteó la necesidad de impulsar reformas puntuales en el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), luego que la comisión especial encargada de seleccionar a las nuevas autoridades solicitara una prórroga para entregar la nómina de aspirantes.

Zambrano explicó que la comisión de selección debe trabajar de manera paralela en propuestas de reforma relacionadas con la integración, funcionamiento, sanciones y obligaciones de los consejeros electorales, con el objetivo de evitar los conflictos registrados en procesos anteriores.

“El consejero que se elija debe saber que tiene la obligación de acudir a todos los plenos y convocatorias. No puede ausentarse porque se le antoje o porque su partido político le ordene no asistir”, manifestó.

El congresista señaló que las reformas deben incluir la obligatoriedad de que los consejeros suplentes participen cuando falte un propietario, así como sanciones severas para quienes incumplan sus funciones, incluyendo la destitución inmediata.

“No podemos permitir que en el próximo proceso electoral estemos nuevamente hablando de sustituir consejeros y no corrigiendo los problemas que ya vimos en el Consejo Nacional Electoral”, expresó.

El diputado presidente, también reveló que sostuvo conversaciones con representantes del Partido Libertad y Refundación (Libre), a quienes dijo que la discusión no debe centrarse únicamente en qué partido ocupará los cargos dentro de los organismos electorales.

“No es suficiente discutir si el cargo será para Libre, para el Partido Nacional o para otro partido. Eso no corrige los errores del pasado ni los abusos cometidos por funcionarios que incluso fueron sometidos a juicio político y destituidos”, afirmó.

Asimismo, pidió a la comisión presidida por el diputado Antonio Rivera Callejas aprovechar la prórroga otorgada por el pleno legislativo para avanzar en una reforma integral del sistema electoral.

El presidente del Congreso insistió en que el país necesita fortalecer las reglas y responsabilidades de los órganos electorales para garantizar estabilidad y transparencia en los próximos comicios. LB