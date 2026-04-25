Tomás Zambrano recibe el premio Richard Nixon “Libertad sobre el Socialismo” en Nueva York

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, fue galardonado en la ciudad de Nueva York con el prestigioso premio Richard Nixon “Libertad sobre el Socialismo”, otorgado por el Club Metropolitano Republicano.

A través de sus redes sociales, el titular del Legislativo compartió el momento de la premiación, destacando que este reconocimiento trasciende su figura personal y pertenece genuinamente a la ciudadanía.

«Asumo este reconocimiento con profunda humildad, consciente de que no me pertenece de manera individual, sino que le corresponde a todo el pueblo hondureño», expresó Zambrano.

Un reconocimiento a la resistencia democrática

En su mensaje escrito, Zambrano subrayó que el galardón distingue a aquellos que defienden los valores democráticos frente a intentos de imponer ideologías basadas en la división y el autoritarismo. Asimismo, calificó a Honduras como un referente internacional por haber superado desafíos políticos de manera pacífica.

El diputado presidente enfatizó que el pueblo hondureño logró derrotar agendas de izquierda sin recurrir a la violencia.

A renglón seguido anotó que el civismo prevaleció en las urnas, al tiempo que destacó que, a pesar de los «abusos e ilegalidades», la población esperó con paciencia el momento electoral para decidir su futuro.

Acabo de recibir en Nueva York el Premio Richard Nixon “Libertad sobre el Socialismo”, otorgado por el Club Metropolitano Republicano.



Asumo este reconocimiento con profunda humildad, consciente de que no me pertenece de manera individual, sino que le corresponde a todo el… pic.twitter.com/8Fai2kTf7R — Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) April 25, 2026

El presidente del Legislativo dedicó cada aplauso recibido a los hondureños, a quienes calificó como los «verdaderos merecedores» de la distinción por su madurez cívica y valentía al preservar la democracia del país. La elección fue una victoria del «amor sobre el odio y el orden sobre el caos», remarcó.

«No les vamos a fallar», concluyó el parlamentario, reafirmando su compromiso con la agenda de libertad y defensa institucional que le valió este reconocimiento internacional.LB