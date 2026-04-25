Tomás Zambrano recibe el premio Richard Nixon “Libertad sobre el Socialismo” en Nueva York

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, fue galardonado en la ciudad de Nueva York con el prestigioso premio Richard Nixon “Libertad sobre el Socialismo”, otorgado por el Club Metropolitano Republicano.
A través de sus redes sociales, el titular del Legislativo compartió el momento de la premiación, destacando que este reconocimiento trasciende su figura personal y pertenece genuinamente a la ciudadanía.
«Asumo este reconocimiento con profunda humildad, consciente de que no me pertenece de manera individual, sino que le corresponde a todo el pueblo hondureño», expresó Zambrano.
Un reconocimiento a la resistencia democrática
En su mensaje escrito, Zambrano subrayó que el galardón distingue a aquellos que defienden los valores democráticos frente a intentos de imponer ideologías basadas en la división y el autoritarismo. Asimismo, calificó a Honduras como un referente internacional por haber superado desafíos políticos de manera pacífica.
El diputado presidente enfatizó que el pueblo hondureño logró derrotar agendas de izquierda sin recurrir a la violencia.
A renglón seguido anotó que el civismo prevaleció en las urnas, al tiempo que destacó que, a pesar de los «abusos e ilegalidades», la población esperó con paciencia el momento electoral para decidir su futuro.
El presidente del Legislativo dedicó cada aplauso recibido a los hondureños, a quienes calificó como los «verdaderos merecedores» de la distinción por su madurez cívica y valentía al preservar la democracia del país. La elección fue una victoria del «amor sobre el odio y el orden sobre el caos», remarcó.
«No les vamos a fallar», concluyó el parlamentario, reafirmando su compromiso con la agenda de libertad y defensa institucional que le valió este reconocimiento internacional.LB