Tomás Zambrano promueve cooperación durante participación en foro internacional

Marrakech – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, destacó el potencial regional para fortalecer la integración económica y la cooperación internacional durante su participación en el Foro Parlamentario Económico de la Región Euromediterránea y del Golfo Árabe, celebrado en la ciudad de Marrakech.

Durante su intervención, Zambrano invitó a los países participantes a poner la mirada en Centroamérica como una región con amplias oportunidades de desarrollo y crecimiento conjunto.

“Centroamérica, Latinoamérica y el Caribe tienen un enorme potencial para crecer juntos. Desde Honduras seguimos impulsando la integración económica, el diálogo y la cooperación entre nuestros pueblos”, expresó.

El titular del Legislativo hondureño señaló que los acuerdos alcanzados en este tipo de encuentros deben traducirse en acciones concretas que generen oportunidades y bienestar para la población.

De la misma forma, detalló que el Congreso Nacional y el Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe continúan impulsando alianzas orientadas al desarrollo regional.

“Si desde los congresos somos capaces de unir esfuerzos y trabajar juntos por nuestros pueblos, también somos capaces de cambiar el mundo”, manifestó.

Durante el foro, Zambrano recordó la relación de cooperación entre Honduras y Marruecos, destacando que en 2021 impulsó una moción legislativa para reconocer la autonomía marroquí sobre el desierto del Sáhara.

El encuentro reunió durante dos días a representantes parlamentarios de diversas regiones para intercambiar experiencias y fortalecer la cooperación en materia económica y de desarrollo.

La delegación hondureña representó al Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México (Foprel).

La misión estuvo integrada además por el secretario ejecutivo del Foprel, Ariel Alvarado, así como por los diputados Lissi Matute Cano, Milton Puerto, Yasmin Meza y Marlon Lara. AD