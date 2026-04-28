Tomás Zambrano pide informes sobre postulantes a puestos electorales con demandas contra el Estado

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, solicitó al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República información sobre los aspirantes a cargos para el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) que podrían enfrentar denuncias o demandas.

Zambrano indicó que su petición surge tras declaraciones del procurador general, quien advirtió que entre los más de 100 postulantes hay personas con investigaciones en curso o procesos legales vigentes contra el Estado.

“Lo que le toca a la comisión y al diputado (Antonio) Rivera es solicitar información sobre los autopostulantes al Ministerio y la Procuraduría”, afirmó, e hizo un llamado formal a ambas instituciones para que remitan los datos a la brevedad.

El titular del Legislativo explicó que, debido a la cantidad de aspirantes, el proceso deberá avanzar mediante filtros: “Primero deben evaluarse las hojas de vida y requisitos, porque es complicado hacer audiencias públicas a más de 100 postulantes”, indicó.

“La persona que tenga demandas o procesos legales, perfectamente la comisión los puede descartar. Este es un proceso que necesita el acompañamiento de todos”, manifestó.

Zambrano también comentó que existe presión desde distintos sectores para que la comisión aproveche la oportunidad de fortalecer el sistema electoral. Señaló que la ciudadanía demanda la elección de perfiles independientes que garanticen equilibrio y control.

Puntualizó que deben estar orientados a tomar la mejor decisión, “una que fortalezca el próximo proceso electoral y evite que cualquier partido pueda manejarlo a su beneficio”, destacó. AD