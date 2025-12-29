Tomás Zambrano pide a Libre que entienda que perdió en las elecciones tras convocatoria de reunión de la Comisión Permanente del CN

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, pidió este lunes al Partido Libertad y Refundación (Libre) que comprenda que perdió a nivel presidencial las elecciones generales y tiene que entregar el poder de manera pacífica.

Zambrano reaccionó a la convocatoria del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, a una sesión de trabajo a la Comisión Permanente a las 2:00 de la tarde, sin conocerse la agenda.

En ese sentido, el diputado por el departamento de Valle consideró que la Comisión Permanente es ilegal ya que la mayoría de diputados mediante el pleno del Congreso Nacional los desautorizó y habilitó sesiones hasta el 20 de enero del 2026.

El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano recuerda a la comisión permanente del CN que operan con ilegalidad. #ProcesoDigital pic.twitter.com/BOXcMGFeQW — Proceso Digital (@ProcesoDigital) December 29, 2025

“Entiendan (Libre) que perdieron la elección, el pueblo ya decidió, hay un presidente electo que se llama Nasry Asfura, lo que ustedes están insinuando es delito”, declaró.

Señaló que lo que quiere hacer Libre es constitutivo de traición a la patria al manifestar que no quieren entregar el poder y de anular las elecciones generales.

Comentó que las Fuerzas Armadas son las encargadas de velar por el orden democrático, garantizar la alternancia en el poder y que Nasry Asfura va a tomar posesión el 27 de enero del 2026.

“Np sigan jugando con fuego”, advirtió Zambrano que indica que los hondureños salieron el 30 de noviembre a expresar que quieren paz, tranquilidad y no más odio. AG