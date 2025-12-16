Tomás Zambrano pide a Libre que dejen la confrontación y llamados a la violencia con sus colectivos

Tegucigalpa- El jefe de bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional, Tomás Zambrano, reaccionó al llamado a movilizaciones realizado por la presidenta Xiomara Castro, acusando al partido de gobierno de desconocer la voluntad popular y de intentar permanecer en el poder por la fuerza.

“Presidenta, con todo el respeto del mundo, deje de inventar y mentir. Ustedes ya perdieron catastrófica y humillantemente en las urnas. El pueblo habló y dijo fuera el familión”, expresó Zambrano, al asegurar que el Partido Libertad y Refundación (Libre) sufrió una derrota contundente en las elecciones.

El diputado nacionalista afirmó que lo que busca el expresidente Manuel “Mel” Zelaya junto a Libre es promover un “autogolpe” para mantenerse en el poder, lo que —según dijo— pondría a Honduras en rumbo a una dictadura de izquierda similar a la de Venezuela. En ese sentido, aseguró que se está alertando a la comunidad internacional, a los observadores electorales y a distintos organismos sobre lo que calificó como una grave amenaza al orden democrático.

“En Honduras los socialistas han puesto en marcha un autogolpe, irrespetando al pueblo y violentando la voluntad expresada el 30 de noviembre”, manifestó Zambrano.

Asimismo, hizo un llamado directo a las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) para que cumplan con su mandato constitucional y garanticen que el actual gobierno entregue el poder el próximo 27 de enero, y que se realice el traspaso de mando al presidente electo, Nasry “Tito” Asfura.

El parlamentario también exhortó a la presidenta Castro a cesar los llamados a la confrontación y a la violencia a través de colectivos movilizados en las calles, y a asumir su responsabilidad de promover la paz.

“Usted está en la obligación de llamar a la paz y de reconocer que perdieron las elecciones. Sean serios y acepten que el pueblo no los quiere un minuto más en el poder”, concluyó Zambrano. LB