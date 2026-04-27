Tomás Zambrano garantiza legalidad y transparencia en elección de autoridades electorales

Tegucigalpa– El presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano dijo que en el Congreso Nacional actuará con estricto apego a la legalidad y con absoluta transparencia.

Señaló que la elección de los nuevos funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), se fundamentará en los méritos de los auto postulados, garantizando procesos abiertos y acompañados por la veeduría de la sociedad civil.

Los diputados asumimos el compromiso de fortalecer los órganos electorales y resguardar el Estado de derecho, demostrando con hechos nuestra voluntad política, indicó.

Agregó que cada decisión responderá al anhelo del pueblo hondureño y estará orientada a perfeccionar nuestro sistema político-electoral.

“Aseguraremos que quienes asuman estas altas responsabilidades sean ciudadanos honorables, con sólida capacidad profesional y un firme compromiso con la certidumbre, el respeto a la Constitución y la legislación electoral”, sostuvo el diputado presidente.

Apuntó que solo así evitarán que se repitan los episodios de incertidumbre y desorden que tanto daño le causaron a Honduras.

La etapa de inscripción de candidatos cerró el fin de semana y la comisión especial indicó que se inicia la etapa de depuración y prevén que el proceso se extenderá la presente semana y el próximo lunes ya se tendría una lista reducida de 18 candidatos. IR