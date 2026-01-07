«Tomás Zambrano es la persona ideal para la presidencia del Congreso”: Lissi Cano

Tegucigalpa – La diputada del Partido Nacional, Lissi Cano, señaló hoy que Tomás Zambrano es la persona ideal para la presidencia del Congreso Nacional.

Razonó que el Partido Nacional es un instituto político disciplinado, por lo que todos lograrán un acuerdo unificado sobre quién es la persona que dirigirá ese poder del Estado por los próximos cuatro años.

Dijo que hasta ahora no ha sido un tema al que se le ha prestado toda la atención ya que se está saliendo de la declaratoria oficial de las elecciones del pasado 30 de noviembre.

“De lo que estoy segura es que vamos a salir los 49 diputados acuerpando una sola decisión”, dijo.

Insistió que a su criterio es el diputado Tomás Zambrano quien debe ser electo presidente del Congreso Nacional para el siguiente periodo.

Cabe señalar, que el Partido Liberal también puja por colocar un presidente o presidenta del Congreso Nacional, pese a ser la segunda fuerza política.

A lo largo de la historia política el partido gobernante, en este caso el Partido Nacional, es quien decide quien debe presidir el Poder Legislativo. (RO)