Tomás Zambrano: “Ellos presentaron 15 juicios políticos cuando fueron gobierno y hoy reclaman por su destitución”

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendió el proceso de juicio político que derivó en la destitución de funcionarios y aseguró que la actuación del Legislativo se realizó conforme a la Constitución.

– El Congreso Nacional destituyó de sus cargos al exfiscal general Johel Zelaya y al exmagistrado del TJE, Mario Morazán luego de un proceso de juicio político. Además, se separó del cargo al exconsejero del CNE, Marlon Ochoa.

El presidente del Congreso Nacional cuestionó los reclamos del Partido Libertad y Refundación de persecución, y apuntó que durante su administración también se promovieron juicios políticos.

“La izquierda presentó juicios políticos cuando fueron gobierno por más de 15 juicios políticos. Nunca tuvieron los votos. Hoy ya teníamos los votos, y fueron destituidos los que abusaron de la ley”, expresó.

Zambrano agregó que, a su criterio, los funcionarios separados del cargo fueron removidos por presuntos abusos de poder y acciones que, según él, afectaron el proceso democrático del país.

Por otro lado, confirmó la decisión de enviar documentación y pruebas por escrito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en lugar de una representación presencial.

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Zambrano indicó que el Congreso puede remitir toda la información documental del proceso ya que lo que desarrolla no es un juicio, sino una denuncia presentada ante el organismo.

Según señaló, todavía se está a la espera de la determinación oficial sobre qué rol asumirán el Congreso Nacional y la Procuraduría General de la República dentro de la defensa.

El titular del Legislativo sostuvo que el proceso respetó las garantías como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de los funcionarios separados de sus cargos.

También recordó que los destituidos tienen la posibilidad de acudir ante la Corte Suprema de Justicia mediante recursos de amparo, al no haber una vulneración del ordenamiento jurídico.

Pide consensos para rescatar la ENEE

Sobre la reforma al sistema eléctrico, el congresista aseguró que todavía buscan consensos con la bancada del Partido Liberal y espera recibir su propuesta para avanzar con la aprobación de la iniciativa.

Advirtió que mientras no se aprueben cambios en la legislación eléctrica, el Estado y la población continuarán enfrentando las pérdidas financieras de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

“El tema de la ENEE es tema de todos, se garantiza que no se va a privatizar; lo que se busca es modernizar, que existan menos pérdidas, un mejor servicio y un precio más accesible al pueblo”, afirmó. AD