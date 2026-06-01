Tomás Zambrano convoca a sesión de pleno para este martes a las 4:00 pm

Tegucigalpa– El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, convocó a los diputados y diputadas de las diferentes bancadas a una sesión ordinaria de pleno programada para este martes 2 de junio a las 4:00 de la tarde.

La convocatoria fue anunciada este lunes a través de un comunicado oficial del Poder Legislativo, en el que se llama a los congresistas a participar en la jornada legislativa.

La sesión se desarrollará en el hemiciclo del Congreso Nacional como parte de la agenda ordinaria del Legislativo. IR