Tomás Zambrano arremete contra difusión de audios falsos y acusa a Libre de “fabricarlos con IA”

Tegucigalpa- El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, reaccionó este miércoles ante la proliferación de audios difundidos en redes sociales, en los que supuestamente se escuchan voces de figuras públicas y del sector privado.

El diputado calificó el fenómeno como una operación orquestada y responsabilizó directamente al gobierno y a simpatizantes de Libertad y Refundación (Libre).

Zambrano afirmó que el “NarcoFamilión” —como calificó a los dirigentes del partido oficialista— estaría utilizando a “tontos útiles” para cometer delitos mediante la fabricación de audios falsos creados con Inteligencia Artificial, con el propósito, según él, de dañar reputaciones en la recta final hacia las elecciones del 30 de noviembre.

“Sigue el NarcoFamilión poniendo a sus tontos útiles a cometer delitos. En un país de leyes estarían procesados todos esos mandaderos de Libre por la fabricación de audios falsos usando Inteligencia Artificial. Ya sabemos quiénes son; hoy los protege la institucionalidad secuestrada por Libre”, expresó el diputado en su mensaje.

Zambrano aseguró que el oficialismo actúa con desesperación ante la derrota que —según sus palabras— sufrirán en las urnas, el próximo domingo 30 de noviembre.

“La próxima semana, por la derrota que tendrán en las urnas, veremos cómo lloran los que hoy andan envalentonados. Están desesperados los chabacanes ñángaras; en tres días #SeVan”, agregó.

El legislador también reiteró su “reto” al expresidente Manuel Zelaya Rosales y a sus allegados, instándolos a acudir a un laboratorio especializado en Estados Unidos para verificar la autenticidad de los audios.

“Sigue el reto en pie para Mel y todos sus lamebotas: que vayamos a USA al ‘Audio Evidence Lab’ a realizar peritajes a todos esos audios falsos que ellos mismos fabricaron. ¿Cuál es el miedo, ñángaras?”, cuestionó.

Las declaraciones de Zambrano se suman a un clima político altamente polarizado, marcado por denuncias cruzadas, campañas intensificadas en redes sociales y la inminencia de los comicios generales. Todo esto en pleno periodo de silencio electoral. LB