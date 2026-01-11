Tomás Zambrano aplaude postura de FFAA por no caer ante la presión del oficialismo

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, resaltó este sábado la postura de la junta de comandantes de las Fuerzas Armadas para no caer en la presión ejercida por el gobierno.

El diputado sureño posteó en su cuenta de red social “X”, que la FFAAse mantiene firme junto a la ley, la democracia y al pueblo hondureño en el proceso electoral.

“Pese a las presiones por parte del Socialismo del Siglo XXI, la junta de comandantes no se prestó a la ilegalidad… en nombre de todos los felicitamos por haber recuperado la confianza del pueblo hondureño”, resaltó.

Zambrano señaló que en momentos críticos es cuando se pone a prueba la naturaleza de los hombres, habrá alternancia en el poder y Nasry Asfura tomará posesión el 27 de enero.

Trasciende que durante la reunión del Consejo de Ministros, el jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio, manifestó que la institución castrense se apegará a la Constitución de la República. AG