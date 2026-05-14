Tomas Zambrano anuncia que se acordó mantener plazo de 28 días para pago de factura eléctrica

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció la tarde de este miércoles que junto al presidente de la República, Nasry Asfura, el titular de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Guillermo Peña y el presidente de la Comisión de Energía, Milton Puerto, se acordó mantener el plazo de 28 días para el pago de la factura de energía eléctrica.

-El gerente de la ENEE confirmó que la medida de mantener el plazo de 28 días es temporal.

Zambrano dijo que ese era un anuncio y que el Poder Ejecutivo realizará el anuncio oficial en las próximas horas.

No obstante, adelantó que se acordó mantener el plazo de 28 días para el pago de la factura eléctrica, como una medida temporal mientras se estabiliza el precio de combustible a nivel internacional.Cabe señalar que la ENEE, informó el 05 de mayo a la población hondureña que redujo a 15 días el plazo para pagar el recibo correspondiente a cada mes.

A través de un comunicado difundido en sus redes oficiales, la estatal eléctrica explicó: “La ENEE informa a todos sus usuarios que a partir del mes de mayo de 2026, se realizará un ajuste en el plazo para el pago de la factura de energía eléctrica”.

Desde ahora –desglosa la estatal de energía– tu factura deberá ser pagada dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de entrega del recibo.

Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo se dejaría sin valor y efecto dicho comunicado.

Posteriormente el gerente de la ENEE, Guillermo Peña, confirmó que la medida de mantener el plazo de 28 días es temporal.

Explicó que se mantendrá mientras el barril del petróleo supere los 90 dólares. (RO)