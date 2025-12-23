Tomás Zambrano advierte acciones legales para defender el voto de actas en cero

Tegucigalpa- El jefe de la bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que el voto de cada hondureño “vale lo mismo, viva en la ciudad o en el campo”, y afirmó que su partido defenderá que cada sufragio sea contabilizado sin distinciones ni manipulaciones.

Zambrano denunció que se están anulando actas de manera arbitraria, señalando que algunas han sido puestas en cero “por los caprichos de Salvador y Mel. En ese sentido, advirtió que procederán legalmente contra los escrutadores que, según él, están actuando de forma ilegal e irresponsable al anular votos y actas cuando los resultados no favorecen a sus candidatos.

“Están cometiendo un delito que se paga con cárcel. Su firma queda plasmada como una huella digital en la escena del crimen”, expresó el diputado nacionalista, al tiempo que acusó a estos funcionarios de atentar contra la voluntad popular.

El parlamentario también se dirigió a sus paisanos del departamento de Valle, específicamente a las comunidades de Concepción de María, Apazala, El Burío, el centro de Langue y Talpetate, en Coray, a quienes les garantizó que luchará para que sus votos sean respetados y contabilizados correctamente.

Zambrano sostuvo que no existe ninguna posibilidad de manipulación de resultados en Valle, ya que, según explicó, los partidos Nacional, Liberal y Libre contaban con representantes en cada urna. “No hay forma alguna de que existiera manipulación de resultados. Dejen de jugar con la voluntad del pueblo”, concluyó.

Las declaraciones se dan en medio de un clima de tensión política por el escrutinio de votos especial y la validez de actas en distintas regiones del país.LB